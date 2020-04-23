عون بشركة النقل بسليانة يختلس 111 ألف دينار

أعلنت وزارة النقل واللوجستيك في بلاغ لها، أنه على اثر عملية تدقيق داخلية بالشركة الجهوية للنقل بسليانة، تم التفطن إلى تعمد أحد الأعوان عدم تنزيل بعض إيرادات الاشتراكات الشهرية بعنوان سنة 2019 بالحساب الجاري للشركة وتسجيل عملية اختلاس من خزينة الشركة لمبلغ وصل إلى 111 ألف دينارا.

وتولت الشركة ممثلة في رئيسها المدير العام بعد حصر الشبهة في الموظف المسؤول عن الحسابات وبعد اعلام سلطة الاشراف، تقديم قضية عدلية لدى النيابة العمومية التي تولت فتح تحقيق في الغرض ضد كل من ستثبت ادانته.

وجددت وزارة النقل واللوجستيك ثقتها في القضاء التونسي النزيه، معبرة عن حرصها على انارة الراي العام بكافة حيثيات القضية واحاطته بكل المستجدات في الابّان.

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