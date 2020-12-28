عياض اللومي: الاختبار فيه أخطاء جسيمة وقمنا برفع قضايا بالخبراء الذين أعدوه

عقدت الكتلة البرلمانية لحزب قلب تونس اليوم الاثنين 28 ديسمبر 2020، ندوة صحفية بمجلس النواب حيث قدمت آخر المعطيات بخصوص قضيّة رئيس الحزب نبيل القروي وتداعياتها.

وأوضح عياض اللومي أنّ الحزب متمسك باستقلالية القضاء وعلى ثقة به كما أنّه على يقين بأنّ المرافعات تتم داخل المحاكم وهنالك في الملف ما يثبت براءة كلّ من نبيل القروي وغازي القروي.

وأكّد عياض اللومي أنّ هذه القضيّة تعدّ حربا على الدولة وعلى المستثمرين الأجانب، معتبرا أنّ الملف لا يحتوي ما يستوجب إيقاف نبيل القروي فيما عدى الاختبار الذي لم يتمكّن نبيل القروي من التعليق عليه، مشيرا إلى أن القروي طلب مهلة للتعليق عليه في الأثناء وتمّ إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّه.

من جهة أخرى، بيّن عياض اللومي أنّ نتائج الاختبار تمّ تسريبها بصفة مشوّهة إذ أنّ الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائيّة لم يصرّح أبدا بأنّ نبيل القروي قام باختلاس أو تبييض 143 مليار في حين أنّ هذا ما تتداوله المعارضة.

وأشار اللومي إلى أنّ الاختبار يتضمّن أخطاء جسيمة، مبينا بأن لجنة الدفاع اجتمعت يوم السبت وقرّرت تقديم قضايا بالخبراء ستكون في مرحلة أولى تأديبيّة وتحتفظ بحقها في مسائلتهم جزائيّا إذا تبيّن أنّ في ذلك مصلحة لنبيل القروي.

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