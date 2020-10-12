عياض اللومي يُصاب بفيروس كورونا

أعلن النائب بالبرلمان عن حزب قلب تونس عياض اللومي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك مساء اليوم الاثنين، عن ثبوت إصابته بفيروس كورونا .

وأشار اللومي إلى أنه لا يُعاني من أعراض .

وكان رئيس كتلة قلب تونس في البرلمان أسامة الخليفي قد أعلن مؤخرا، أن قلب تونس قرر إجراء تحليل تقصي فيروس كورونا لجميع أعضاء كتلته وذلك بعد ثبوت اصابة عدد من اعضاء البرلمان بالفيروس .

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