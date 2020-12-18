عين دراهم: انفجار بأحد المنازل نتيجة تسرب للغاز

جدّت صباح اليوم الجمعة، بحي الازدهار في عين دراهم من ولاية جندوبة حادثة تملثت في دوي انفجار بأحد المنازل سمعه متساكنو الحي.

و قد تدخل أعوان الحماية المدنية لمعاينة الوضع.

وألحق الانفجار أضرارا مادية تمثّلت في انشقاق المنزل الذي جد فيه الحادث مع تسجيل إصابة خفيفة لصاحب المنزل.

وكشف المدير الجهوي للحماية المدنية بجندوبة العميد عادل العبيدي في تصريح لإذاعة شمس أف أم، بأن المعلومات الاولية التي توصلت لها وحدات الامن والحماية المدنية تشير إلى أن تسرب الغاز أدى إلى حدوث الانفجار.

كلمات البحث :انفجار;عين دراهم;غاز;منازل