عين دراهم: حركة المرور تستأنف نسقها العادي

أعلنت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة صباح اليوم الاثنين، أن الحركة المرورية داخل وخارج المدينة استأنفت بنسقها العادي، وذلك بعد الاكتظاظ الذي عرفته مدينة عين دراهم يوم أمس نتيجة توافد الزوار.

وكانت الإدارة الجهوية قد قامت بإجلاء وإيواء عائلة تتكون من 4 أفراد من منطقة حي الخضراء وإيوائهم بدار الشباب عين دراهم إثر سقوط جزء من سقف المنزل كما تكفلت بإجلاء 18 طالب أندونيسي يزاولون تعليمهم العالي بكلية الشريعة والدين بتونس وإيوائهم بالمركب الشبابي عين دراهم.

وقامت الحماية المدنية يوم أمس بإيواء 48 شخصا و سائقا بمنطقة عين سلطان غار الدماء والقادمين من ولاية زغوان بالمركب التصييف والتخييم عين سلطان، فضلا عن نقل وإسعاف 13مواطنا 10 من عين دراهم إلى مستشفى المكان وامرأتين وطفل من الحافلة التي تعطلت بعين سلطان إلى المستشفى المحلي بغار الدماء مع الافادة وأن حالتهم حسنة ومستقرة بعد تدخل الإطار الطبي وشبه الطبي.

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