غار الملح: أصحاب المطاعم الشاطئية يطالبون بمنحهم رخصا لإستئناف نشاطهم (صور)

اخر تحديث : 20/06/2020

وقفة في غار الملح

نفّذ أصحاب المطاعم الشاطئية بغار الملح وعدد من شباب الجهة اليوم السبت 20 جوان 2020، وقفة احتجاجية انطلقت من مقر البلدية وصولا إلى مقر المعتمدية للمطالبة بمنحهم رخصا لإستئناف نشاطهم بعد مماطلة السلطة الجهوية لدعواتهم المتكررة بالعودة للعمل خاصة مع انتهاء فترة الحجر الصحي وفي ظل ارتفاع أعداد المصطافين الوافدين إلى الشاطئ.

وشدد المحتجون على أن نشاطهم في البحر ليس منة من أحد بل هو حق مشروع يكفله لهم الدستور.

ومن أبرز الشعارات التي رُفعت خلال الوقفة الاحتجاجية:
- « الشط محلول والانتصاب ممنوع »
- « سيّبو البحر »
- « لا للتهميش »
- « سياسة الكيل بالمكيالين مرفوضة »
- « واحد فرض والآخر سنّه »
-  » كورونا في غار الملح فقط ؟ »
وللتذكير فقد نظم منتصبو الشواطئ يوم 17 جوان الجاري، أمام مقر البلدية بغار الملح وقفة احتجاجية أعربوا من خلالها عن تذمرهم من الوضعية الاجتماعية التي لحقتهم جراء تعثر انطلاق الموسم الصيفي الذي دأب على الانطلاق من شهر ماي .
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