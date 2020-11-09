غار الملح: تسجيل 2 حالات وفاة اليوم بفيروس كورونا

سجلت اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2020، مدينة غار الملح من ولاية بنزرت، حالتا وفاة لرجلين بفيروس كورونا المستجد.

والمتوفيان أحدهما في العقد السادس من العمر والثاني في العقد السابع من العمر فارق الحياة بالمستشفى العسكري بالعاصمة بعد صراع لأيام مع المرض.

وقد تولت بلدية غار الملح دفن أحد المتوفين، فيما يُنتظر دفن المتوفى الثاني وفقا للبروتوكول الصّحي المخصّص لدفن المتوفّين بفيروس كورونا.

يُشار إلى أن حالات الوفاة بمدينة غار الملح ارتفعت اليوم إلى ثلاث حالات وذلك بعد تسجيل حالة وفاة يوم 1 نوفمبر الجاري، وقد تم دفنه بحضور المصالح البلدية و الشرطة البيئية و مصالح الصحة العمومية طبقا للبروتوكول الصحي المعتمد.

رحمهم الله ورزق أهلهم وذويهم جميل الصبر و السلوان.

وإنا لله وإنّا إليه راجعون

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