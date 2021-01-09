غار الملح: وفاة شاب وإصابة آخر في حادث مرور



توفي شاب وأصيب آخر بجروح متفاوتة الخطورة إثر حادث مرور خطير جد مساء اليوم السبت، بطريق سيدي علي المكي بغار الملح من ولاية بنزرت.

وتتمثل صورة الحادث في تصادم بين دراجتين ناريتين بالطريق الجهوية عدد 69 على مستوى مدخل شاطئ سيدي علي المكي ،الامر الذي خلف وفاة الشاب اسكندر قده يبلغ من العمر عشرين سنة على عين المكان، بينما أصيب شاب آخر مراد عنيبة بجروح متفاوتة الخطورة.

وتولت وحدات مركز حرس المرور بالعالية والحرس الوطني بغارالملح و السلط المحلية ،عقب استيفاء الاجراءات القانونية المعلومة، تسخير سيارة إسعاف تابعة للمستشفى المحلي بأوتيك لنقل الشاب الجريح إلى المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت لتلقي الاسعافات والعلاجات اللازمة في حين تولت مصالح فرقة حرس المرور بالعالية نقل جثة الشاب المتوفى إلى قسم التشريح بذات المستشفى .

كما تعهدت مصالح الحرس الوطني بالمنطقة بفتح بحث في اطوار الحادث، وفق ما صرح به مصدر أمني لوكالة تونس أفريقيا للأنباء.

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