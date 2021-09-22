غازي الشواشي: من ينقلب على دستور البلاد يفقد شرعيته و تستوجب مقاومته

اعتبر الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك مساء اليوم الأربعاء، بعد اعلان الرئيس عن تدابير استثنائية للفترة الانتقالية المقبلة، أن من ينقلب على دستور البلاد يفقد شرعيته و تستوجب مقاومته.

وقال النائب السابق عن التيار الديمقراطي نبيل الحجي إنّ الرئيس خرج خروجا صارخا جليا عن الدستور، مشددا على أنه لا يمكن للتدابير الاستثنائية أن تلغي أبوابا من الدستور وأن كل الانقلابات تقع بتعلة إقرار تدابير استثنائية.

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