غازي الشواشي يُعلن استقالته من الأمانة العامة للتيار الديمقراطي

أعلن غازي الشواشي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم الثلاثاء، استقالته من الأمانة العامة للتيار الديمقراطي.

وكتب الشواشي: « هذا الحزب العزيز على قلبي الذي ساهمت في تأسيسه إلى جانب مجموعة من خيرة المناضلات و المناضلين الذين أكن لهم كل الاحترام و التقدير بالرغم من اختلافاتي معهم في التقدير في عديد المحطات … كنت طيلة المدة التي قضيتها في الحزب سواء في الامانة العامة او داخل هياكله وفيا لمبادئي وامينا لالتزاماتي وفاعلا قدر ما استطعت إلى ذلك سبيلا. »

وأكد الشواشي أنه قام بتقديم الإضافة و المساهمة في إنجاح هذا المشروع كحزب ديمقراطي اجتماعي ولد من رحم الثورة التونسية يدافع على الحقوق و الحريات و يسعي إلى تأسيس الدولة القوية والعادلة دولة القانون و المؤسسات والعدالة الاجتماعية.

وشدد الشواشي على أنه سيُواصل العمل في الشأن العام بالمساهمة في فتح أفق أرحب يجعل من البحث على الحل محور أي تفكير أو عمل، مضيفا لقوله: « سأكون كما كنت دائما وحسب قناعاتي على ذمة الوطن خدمة له و من أجله متحررا من كل القيود و الالتزامات الحزبية لعلني اساهم و لو بقدر بسيط في انقاذ دولتنا من الانهيار و العودة سريعا و من جديد للمسار الديمقراطي على أسس سليمة. »

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