غاي رايدر: منظمة العمل الدولية تعطي أولوية وأهمية لنجاح تونس محليا ودوليا

التقى رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الأربعاء 09 جوان 2021، مدير عام منظمة العمل الدولية غاي رايدر بمقر المنظمة بجنيف، بحضور وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي.

وهنأ رئيس الحكومة المدير العام لمنظمة العمل الدولية بنجاح المنظمة في تنظيم الدورة 109 للمؤتمر العالمي للعمل والذي ينعقد من 03 جوان الى 19 جوان 2021 رغم أزمة جائحة كوفيد-19.

وعبر رئيس الحكومة عن عميق ارتياحه لمستوى التعاون القائم بين تونس ومنظمة العمل الدولية والرغبة في تدعيمه.

كما أعرب هشام مشيشي عن الاهتمام الذي توليه الحكومة التونسية للمشاورات الجارية حول مشروع الخطة الاستراتيجية لمنظمة العمل الدولية للأعوام 2022-2025 والتي تحدد المحاور الرئيسية والتوجهات الاستراتيجية للمنظمة لمواجهة التحديات المتعلقة بالركود الاقتصادي وكذلك المشكلات الخاصة التي تواجه مؤسسات الحوار الاجتماعي والشركاء الاجتماعيين.

من جهته، شدّد المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر على أهمية دعم الإطار المؤسساتي للتعاون بين المنظمة وتونس مؤكدا على دعم المنظمة المتواصل لبلادنا وللمنظمة الشغيلة التي يتقاسم معها نفس المبادئ القائمة على العدالة الاجتماعية وخاصة الحوار القائم بين اتحاد الشغل والحكومة حول حقوق العمال.

وفي تصريح صحفي، اعتبر المدير العام لمنظمة العمل الدولية أنه تباحث مع رئيس الحكومة أليات تجاوز تأثيرات كوفيد-19 على المواطن التونسي مشيرا الى أن المنظمة تسير مشاريع وبرنامج في تونس بقيمة 35 مليون دولار.

ورحب المدير العام لمنظمة العمل الدولية بدعوة المشيشي لزيارة تونس من اجل مراجعة اتفاق بين المنظمة وتونس تم امضاؤه منذ 2013 مشددا على أن المنظمة تعطي اولوية واهمية لنجاح تونس محليا ودوليا وتتعهد بالوقوف الى جانبها من اجل تجاوز وضعها الاقتصادي الصعب.

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