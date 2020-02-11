غدا: إضطراب في توزيع الماء بقصر السعيد وحي التحرير وجزء من حي التضامن

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنها برمجت أشغال ربط على قناة التوزيع الرئيسية قطر 400مم على مستوى شارع الاستقلال بحي التضامن من ولاية أريانة، مما سينجر عنه تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من الساعة الثامنة صباحا من يوم الأربعاء 12 فيفري 2020 بحي ابن سينا بقصر السعيد وعمارات الشريفة بحي التحرير وجزء من حي 18 جانفي التضامن.

ومن المنتظر أن يتمّ استئناف التزويد تدريجيا خلال نفس اليوم ابتداء من منتصف الليل.

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