غدا الجمعة: الشروع في صرف جرايات المتقاعدين

أعلن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في بلاغ له اليوم الخميس، أنه سيتم بصفة استثنائية، تقديم تاريخ صرف الجرايات للمنتفعين بها بداية من يوم الجمعة 22 جانفي ، نظرا لتزامن التاريخ المعتاد لصرفها (23 من كل شهر) مع نهاية الأسبوع حيث من المفترض، طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، صرفها يوم الاثنين 25 جانفي، ومراعاة لطابعها المعيشي.

وينطبق هذا التاريخ على جميع الجرايات بقطع النظر عن كيفية خلاصها أي التي تصرف بالحوالات أو في الحسابات البريدية والبنكية.

وأفاد الصندوق منظوريه من متقاعدي الوظيفة العمومية أنه قد تولى إدراج القسط الثالث من الزيادة العامة لسنة 2020 ضمن جراياتهم لهذا الشهر على أن يتم الإعلان لاحقا عن مواعيد صرف المخلفات الناتجة عن هذا التعديل.

وذكّر الصندوق أنه وضع على ذمة جميع منخرطيه أرقاما هاتفية جوالة للتواصل مع المراكز الجهوية والمحلية ومكتب العلاقات مع المواطن تم نشرها على صفحته الرسمية بموقع « الفايسبوك » وبحسابه على تطبيقة الانستغرام على العنوان: instagram.com/cnrps_insta.

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