غدا السبت: الفئة العمرية 15-17 سنة معنية بالتلقيح

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة، أنه سيتمّ يوم السبت11 سبتمبر 2021 من الساعة 8 إلى الساعة 17 في اليوم الخامس لعمليات التلقيح المكثف ضدّ فيروس كوفيد-19 تخصيص مراكز التلقيح لتلقي الجرعة الأولى لفائدة الفئة العمرية 15 -17 سنة ضمانا لإنجاح العودة المدرسية.
وسيكون ذلك حسب التراتيب التالية :
1- للذين تلقوا إرسالية قصيرة (SMS) تتضمن مركز التلقيح وموعده. وفي هذه الحالة حضور الولي غير إجباري.
2- للشبان من نفس الفئة العمرية الذين لم يتلقوا الإرسالية أو لم يتمكنوا من التسجيل، يمكنهم الإلتحاق بمراكز التلقيح شريطة :
-إصطحاب الوليّ مرفوقا بوثيقة إثبات هويّته.
-إستظهار الشابّ بوثيقة إنتمائه لهذه الشريحة العمرية (دفتر عائلي- دفتر علاج – مضمون ولادة – جواز سفر – بطاقة مدرسية
– بطاقة أعداد للسنة الدراسية 2020/2021، إلخ …).
-الإدلاء بوثيقة » موافقة الوليّ » المصاحبة لهذا البلاغ معمّرة وممضاة.
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