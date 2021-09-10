غدا السبت: الفئة العمرية 15-17 سنة معنية بالتلقيح

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة، أنه سيتمّ يوم السبت11 سبتمبر 2021 من الساعة 8 إلى الساعة 17 في اليوم الخامس لعمليات التلقيح المكثف ضدّ فيروس كوفيد-19 تخصيص مراكز التلقيح لتلقي الجرعة الأولى لفائدة الفئة العمرية 15 -17 سنة ضمانا لإنجاح العودة المدرسية.

وسيكون ذلك حسب التراتيب التالية :

1- للذين تلقوا إرسالية قصيرة (SMS) تتضمن مركز التلقيح وموعده. وفي هذه الحالة حضور الولي غير إجباري.

2- للشبان من نفس الفئة العمرية الذين لم يتلقوا الإرسالية أو لم يتمكنوا من التسجيل، يمكنهم الإلتحاق بمراكز التلقيح شريطة :

-إصطحاب الوليّ مرفوقا بوثيقة إثبات هويّته.

-إستظهار الشابّ بوثيقة إنتمائه لهذه الشريحة العمرية (دفتر عائلي- دفتر علاج – مضمون ولادة – جواز سفر – بطاقة مدرسية

– بطاقة أعداد للسنة الدراسية 2020/2021، إلخ …).

-الإدلاء بوثيقة » موافقة الوليّ » المصاحبة لهذا البلاغ معمّرة وممضاة.

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