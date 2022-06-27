غدا: انطلاق دورة المراقبة لامتحانات البكالوريا

ينطلق 38.463 من المؤجلين في امتحان الباكالوريا دورة 2022 في إجراء الاختبارات الكتابية لدورة المراقبة، التي تنطلق يوم غد الثلاثاء 28 جوان الجاري، لتتواصل إلى غاية غرة جويلية المقبل.

وكشف المدير العام للإمتحانات بوزارة التربية عادل بن حميدة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الإثنين، أن تقديرات نسبة النجاح في دورة المراقبة، وفق ما جرت به العادة في الدورات السابقة، تتراوح بين 9 و11 %، لترتفع تقديرات نسبة النجاح العامة في الدورتين الرئيسية والمراقبة إلى ما يناهز 50 % حسب التقريب.

وللتذكير فقد بلغت نسبة النجاح العامة في الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا 37.97 %، في حين تأجل إلى دورة المراقبة 30.32 % من المرشحين مقابل رسوب 30.71 % من جملة نحو 135 ألف مترشح.

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