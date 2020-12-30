غدًا: آخر أجل لاستبدال هذه الأوراق النقدية المسحوبة من التداول

يُمثل يوم غدٍ الثلاثاء 31 ديسمبر 2019، آخر أجل لتبديل الأوراق النقدية المسحوبة من التداول من فئات 10 دنانير (صنف 1986 وصنف 1994 وصنف 2005) و 5 دنانير (صنف 1993 و صنف 2008) بشبابيك البنك المركزي التونسي بمقرّه الرّئيسي بتونس وبفروعه بكل من صفاقس وسوسة وبنزرت ونابل وقابس وقفصة والقصرين والقيروان ومدنين و جندوبة و المنستير .

وأكد البنك المركزي في بيان سابق له، أنه لن يقبل إبدال هذه الأصناف من الأوراق النقدية التي لم يقع تسليمها إلى البنك المركزي التونسي بانقضاء هذا الأجل.

وفي ما يلي أهمّ خصائص هذه الأوراق النقدية:

ورقة عشرة دنانير (صنف 1986)

الأبعاد: 170 ممx 85 مم

الألوان السائدة : لون المغرة والأحمر البنّي والأخضر والبنّي القاتم

الرسوم :

•الوجه: يحمل صورة جانبية للرئيس الحبيب بورقيبة ومشهد لمعصرة زيتون وبستان زيتون وغصن زيتون

•القفا: مشهد لمحطة استخراج النفط من البحر.

ورقة عشرة دنانير (صنف 1994)

الأبعاد: 145 ممx 73 مم

اللون السائد: – الأزرق

- بني وأحمر و أزرق

الرسوم:

•الوجه: يحمل صورة جانبية لابن خلدون

•القفا: مشاهد مختلفة تتعلق بالفلاحة والصناعة وكتاب مفتوح

ورقة عشرة دنانير (صنف 2005)

الأبعاد: 145 ممx 73 مم،

الألوان السائدة : أزرق و بني و رمادي

الرسوم:

•الوجه: يحمل صورة جانبية لعليسة مؤسسة قرطاج وصورة لجامع قرطاج

•القفا: هوائي ومعلم أثري بــ « دقة ».

ورقة خمسة دنانير (صنف 1993 و صنف 2008)

الأبعاد: 137 ممx 70 مم،

اللون السائد : الأخضر

الرسوم:

•الوجه: يحمل صورة جانبية لحنبعل و صورة للمرفإ العسكري البون

القفا: يحمل صورة للعلم التونسي وخارطة تونس على مؤخرة سفينة.

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