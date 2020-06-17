غدًا: أعوان الصحة العمومية في إضراب عام بكامل تراب الجمهورية

يُنفذ أعوان الصحة العمومية غدا الخميس 18 جوان 2020، إضرابا عاما بكامل تراب الجمهورية، للمطالبة بتطبيق الاتفاقيات حول القانون الأساسي وسحب الفصل 2 من الوظيفة العمومية على كافة العاملين بالقطاع.

وينطلق الإضراب الذي دعت له الجامعة العامة للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، بحلول الساعة صفر صباح يوم غدٍ الخميس، وسيكون حضوريا بالتجمع أمام مقرات العمل مع حمل الشارة الحمراء والامتناع عن تغطية كافة الأنشطة الخارجية وغير الاستعجالية ثم يتم التحول الى مقرات الاتحادات الجهوية والمحلية للشغل اضافة الى تنظيم تجمع أمام مقر وزارة الصحة بالعاصمة بداية من الساعة التاسعة صباحا.

وستتعطل بموجب هذا الاضراب العام القطاعي جميع خدمات الصحة العمومية باستثناء خدمات أقسام الاستعجالي ويشمل العاملين بالمؤسسات الصحية .

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