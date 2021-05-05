غدًا: أمطار غزيرة وبكميات هامة تتجاوز 40 مليمترا مع رياح قوية وصواعق

توقع المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة للوضع الجوي اليوم الأربعاء، أن تكون هناك أمطار غزيرة وبكميات هامة يوم غدٍ الخميس مع تساقط البرد وظهور الصواعق بأماكن محدودة بالشمال والمرتفعات الغربية.

وأشار المعهد إلى أن الأمطار يتجاوز مجموعها اليومي 40 مليمترا.

تكون الرياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية وتتجاوز مؤقتا 70 كلم/س.

كما توقع معهد الرصد أن يكون الوضع الجوي اليوم الأربعاء، ملائما لنزول أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بأغلب الجهات.

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