غدًا: أنس جابر تُلاقي البرازيلية مايا حداد في ربع نهائي رولان غاروس

تُلاقي بطلة التنس التونسية أنس جابر يوم غدٍ الأربعاء، انطلاقا من الساعة الحادية عشرة صباحا، في ربع نهائي بطولة رولان غاروس المفتوحة للتنس البرازيلية بياتريز حداد مايا الرابعة عشرة في البطولة والفائزة على الإسبانية سارا سوريبيس تورو في مباراة ماراثونية 6-7 (3-7) و6-3 و7-5 استمرت 3 ساعات و51 دقيقة.

وكانت النجمة أنس جابر قد نجحت في تجاوز الدور الرابع من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس ثاني البطولات الأربع الكبرى للمرة الأولى في مسيرتها.

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