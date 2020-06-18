غدًا: إجلاء تونسيين عالقين بجيبوتي منذ أكثر من 3 أشهر

أعلنت وزارة النقل واللوجستيك في بلاغ لها اليوم الخميس، أنه سيتم تأمين العودة إلى تونس لـمجموعة من التونسيين العالقين بجيبوتي منذ أكثر من 3 أشهر والذين يناهز عددهم العشرين، وذلك في إطار مواصلة المساعي الرامية إلى إجلاء مواطنينا العالقين إلى أرض الوطن، وبالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية.

وقد تم التنسيق مع شركة الخطوط الفرنسية التي ستقوم بإجلائهم على متن رحلتها المقررة يوم 19 جوان 2020 من باريس إلى تونس، مع الإلتزام بتطبيق الإجراءات الصحية المستوجبة.

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