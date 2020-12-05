غدًا: إستئناف الأنشطة الرياضية

انعقدت مساء اليوم السبت 5 ديسمبر 2020، بمقر وزارة الصحّة جلسة عمل بإشراف وزير الصحّة فوزي مهدي ووزير الشباب والرياضة والادماج المهني كمال دقيش.
و تمّ خلال جلسة العمل بعد التشاور والنقاش إقرار البروتوكول الصحّي المتعلّق بتأمين استئناف الأنشطة الرياضيّة وذلك بعد المصادقة عليه من قبل الهيئة الوطنيّة لمجابهة جائحة كوفيد-19.
وأعلنت وزارة الصحة أنه سيقع إستئناف الأنشطة الرياضية يوم 6 ديسمبر 2020 شريطة احترام الهياكل الصحية للبروتوكولات الصحية المشار إليها أعلاه.
كلمات البحث :الأنشطة الرياضية;وزارة الصحة
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