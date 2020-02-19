غدًا: إضراب بالمدارس الابتدائية التابعة لمندوبيتي تونس 1 و 2

أعلن الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي توفيق الشابي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء 2 فيفري 2020، أن مدرسي التعليم الابتدائي بنحو 192 مؤسسة تربوية تابعة لمندوبيتي التربية تونس 1 وتونس 2 سيُنفذون غدا الخميس، إضرابا حضوريا بمقرات العمل، احتجاجا على الإعتداءات المتكررة على المؤسسات التربوية والعاملين بها.

وأشار المتحدث إلى أنه رغم أن الاعتداءات تكاد تكون يومية، وبلغت نحو 100 اعتداء خلال شهر جانفي الماضي بمندوبيتي التربية تونس 1 وتونس 2 فإن الوزارة لم تحرك ساكنا ولم توفر حماية للمدرسين، وعليه فقد قرّرت الهيئة الادارية القطاعية للفرع الجامعي للتعليم الأساسي بتونس تنفيذ اضراب حضوري يوم 20 فيفري 2020 باعتبار وأن العنف وصل حد الاعتداء على مدرسة وأبنائها في منزلها، لمجرد أنها لم تضع تلميذا في الصفّ الأول.

وأوضح المتحدث بأن الإضراب يأتي تنديدا بالاعتداءات المتكررة على المؤسسات التربوية والعاملين بها وللمطالبة بتوفير الحماية لهم وبالتسريع بسنّ قانون يجرّم الإعتداء على المربين والمؤسسات التربوية إضافة إلى مشاكل أخرى متعلقة بظروف العمل وبالبنية التحتية المهترئة للعمل ونقص التجهيزات ووسائل العمل بصفة عامة.

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