غدًا: إضراب سيارات الأجرة

أعلنت الغرفة النّقابية الوطنية لأصحاب سيارات الأجرة « لواج » التابعة للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن الإضراب المقرر غدا الأربعاء 11 مارس 2020 مازال قائما بداية من الساعة منتصف الليل.

وأرجعت الغرفة قرارها إلى عدم التوصل إلى حلّ بخصوص إشكالية الإرتفاع المبالغ فيه في معاليم التأمين رغم الإتصال بالجامعة التونسية لشركات التأمين والهيئة العامة للتأمين.

وأشارت الغرفة إلى أن بعض بنود اتفاقية 7 أفريل 2019 مازالت معطّلة لدى الإدارات والمؤسسات الموكلة لها للمصادقة والانجاز.

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