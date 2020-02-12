غدًا: إنطلاق بثّ الإذاعة الوطنية المرئية

ينطلق غدا الخميس 13 فيفري 2020، البث التجريبي للاذاعة المرئية للاذاعة الوطنية ويكون بث البرامج على شبكة البث التلفزي والرقمي الارضي tnt وعلى ساتل عربسات.

وأفاد مدير الاتصال بالاذاعة التونسية محمد المعمري بان التجربة تندرج في اطار توسيع الاذاعة لقاعدتها الجماهيرية.

وبين الرئيس المدير العام بالنيابة لمؤسسة الإذاعية التونسية، محمد الأسعد الداهش في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، بأنه سيتم إطلاق إذاعة القصرين المحلية التابعة لإذاعة قفصة، تكريسا لمبدأ إعلام القرب، مشيرا الى أنها ستنفصل عن البث العام (اذاعة قفصة) في فترات زمنية محددة لتبث برنامجها الخاص لمدة ساعتين في الصباح والمساء.

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