غدًا: إنطلاق صرف جرايات منظوري صندوق التقاعد

أعلن الصّندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في بلاغ له اليوم الثلاثاء، أنه سيتم صرف الجرايات بالنسبة لجميع المنتفعين بها من منظوري الصّندوق انطلاقا من يوم غدٍ الأربعاء بمناسبة عيد الفطر.

وينسحب هذا الإجراء على جميع المنتفعين بالجرايات بقطع النظر عن طريقة خلاصها سواء كانت تصرف عن طريق الحوالات أو أصحاب الحسابات البريدية والبنكية.

وأعلم الصندوق متقاعدي الوظيفة العمومية أنه قد شرع في صرف القسط الأول من مجموع 6 أقساط من مخلفات الزيادة العامة ضمن جراياتهم لهذا الشهر وسيتواصل صرف باقي الأقساط شهريا إلى حدود شهر أكتوبر 2020.

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