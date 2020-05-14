غدًا: استئناف فتح المساحات التجارية الكبرى والأسواق الأسبوعية

أعلنت لبنى الجريبي الوزيرة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالمشاريع الوطنية الكبرى في نقطة إعلامية صباح اليوم الخميس، أن هيئة مكافحة كوفيد-19 قررت بعد إجتماعها السماح ابتداءً من يوم غدٍ الجمعة 15 ماي 2020 باستئناف نشاط المساحات التجارية الكبرى والأسواق الأسبوعية وأسواق الدواب.

وبينت الجريبي بأن مراكز رعاية أطفال التوحد والأشخاص ذوي الإعاقة ستُفتح أبوابها يوم 18 ماي الجاري.

وشددت الهيئة على ضرورة الالتزام بتفعيل الإجراءات الصحية والوقائية المعلن عنها من قبل وزارة الصحة.

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