غدًا الأحد: رئيس الجمهورية يختم قانون التفويض إلى رئيس الحكومة

أعلنت المستشارة المكلفة بشؤون الإعلام والتواصل برئاسة الجمهورية رشيدة النيفر في اتصال هاتفي بوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم السبت، أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد سيختم يوم غد الأحد، القانون المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) .

وأوضحت النيفر بأن رئيس الجمهورية لن يمارس حقه في رد القانون إلى مجلس نواب الشعب كما أنه سيختصر الآجال الدستورية التي تنطلق ابتداء من يوم غد (4 أيام) ليختم القانون المشار إليه فور انتهاء آجال الطعن، وذلك حرصا منه على دخول القانون حيز النفاذ لتمكين الحكومة من الآليات الضرورية وحرية اتخاذ القرار لمعالجة الأزمة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

وأضافت المتحدثة بأن القانون المعني تم إرساله إلى رئاسة الجمهورية فور المصادقة عليه يوم 4 أفريل الجاري وبالتالي فإن آجال الطعن بعدم الدستورية (7 أيام) تنتهي اليوم السبت لتنطلق يوم غد الأجل الأول لختم القانون من قبل رئيس الجمهورية التي نص عليها الدستور (4 أيام).

وينص الفصل 81 من الدستور على أن: « يختم رئيس الجمهورية القوانين ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز أربعة أيام من تاريخ: انقضاء آجال الطعن بعدم الدستورية والردّ دون حصول أي منهما… »

يذكر أن مجلس نواب الشعب صادق يوم السبت 4 أفريل 2020 على مشروع القانون المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم طبقا للفصل 70 من الدستور بـ 178صوتا مع احتفاظ نائبين إثنين ورفض 17آخرين.

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