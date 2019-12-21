غدًا الأحد: رياح قوية تصل إلى 100 كلم/س

يتميز طقس اليوم الأحد 22 ديسمبر 2019، بسحب عابرة على كامل البلاد و تكون أحيانا كثيفة بالشمال و محليا الوسط.
تكون الريح من القطاع الغربي قوية فقوية جدا من 60 إلى 80 كلم/س قرب السواحل وبالمرتفعات و تصل محليا إلى 100 كلم/س في شكل هبات بالشمال ومعتدلة فقوية نسبيا من 30 إلى 50 كلم/س ببقية الجهات مع دواوير رملية محلية بالجنوب.
يكون البحر شديد الهيجان بالشمال و هائج فشديد الاضطراب ببقية السواحل.
تتراوح الحرارة القصوى بين 16 و 20 درجة بالشمال والمرتفعات الغربية وبين 19 و 24 درجة ببقية الجهات.
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