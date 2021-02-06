غدًا الأحد: عودة الأجواء الشتوية

اخر تحديث : 06/02/2021

أمطار

سيشهد طقس الغد الأحد 6 فيفري 2021، تغييرات وتقلبات جوية، مع أمطار مؤقتا رعدية بالشمال والوسط والجنوب وإمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة .
تتنقل الرياح تدريجيا لتكون من القطاع الغربي قوية نسبيا إلى قوية قرب السواحل وضعيفة إلى معتدلة داخل البلاد .
يكون البحر مضطربا إلى شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية للبلاد مع تراجع مرتقب في درجات الحرارة .
كما ستتعزز تأثيرات الكتل الهوائية الباردة مع انطلاقة الأسبوع القادم، حيث ستواصل درجات الحرارة النسق التنازلي مع بقايا أمطار وهبوب رياح قوية تتطلب نصيبا من المتابعة بالسواحل الشمالية.


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