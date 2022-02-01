غدًا الأربعاء: أول أيام شهر رجب 1443 هجري

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غدًا الأربعاء: مفتتح شهر صفر 1443 هجري أعلن مفتي الجمهورية عثمان البطيخ في بلاغ له اليوم الثلاثاء، أنّ غدا الأربعاء 8 سبتمبر 2021 ...

تحديد موعد رصد هلال ربيع الأول تجرى عملية رصد هلال ربيع الأول لسنة 1443 هجري بعد غروب شمس الأربعاء 29 صفر 1443 الموافق لـ ...

غدًا: مفتتح شهر رجب 1441 هجري أعلن مفتي الجمهورية التونسية أن اليوم الاثنين 24 فيفري 2020، هو تمام الثلاثين من شهر جمادى ...

غدًا: تحرّي رؤية هلال رمضان يتم مساء يوم غدٍ الأربعاء 22 أفريل 2020 الموافق لــ 29 شعبان 1441 هجري، تحري رؤية هلال شهر ...