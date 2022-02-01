غدًا الأربعاء: أول أيام شهر رجب 1443 هجري

أعلن مفتي الجمهورية التونسية، عثمان بطيخ، في بلاغ اليوم الثلاثاء، أن يوم غدٍ الاربعاء 2 فيفري 2022، هو مفتتح شهر رجب 1443 هجري.
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أعلن مفتي الجمهورية التونسية أن اليوم الاثنين 24 فيفري 2020، هو تمام الثلاثين من شهر جمادى ...
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