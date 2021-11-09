غدًا الأربعاء: إضراب عامّ في عقارب

ندّد الاتحاد المحلي للشغل بعقارب في بيان له اليوم الثلاثاء، بما يحدث بمدينة عقارب من تدخل أمني لم يستثني الأطفال والنساء والمرفق العام، محملا وزارة الداخلية مسؤولية ما حدث للمتوفى عبد الرزاق الأشهب والبلاغات التضليلية.

وأعلن الاتحاد الإضراب العام بالقطاعين العام والخاص كامل يوم غدٍ الأربعاء 10 نوفمبر 2021، معتبرا يوم الإضراب يوم حداد على شهيد عقارب عبد الرزاق الأشهب.

كما طالب الاتحاد بالرفع الفوري للحصار الأمني المضروب على البلدة منذ مساء أمس، داعيا إلى تفعيل القرار القضائي القاضي بالغلق النهائي للمصب مع ضمان حقوق الشغالين .

ودعا الاتحاد المحلي للشغل بعقارب إلى فتح تحقيق جدي للوقوف على ملابسات جريمة القتل العمد ومحاسبة مرتكبيها.

وعبر البيان عن استعداد الاتحاد وجاهزيته للتصعيد بشتى الطرق النضالية السلمية في صورة تواصل الوضع الحالي وعدم إيجاد حل جذري للمشكل البيئي بعقارب.

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