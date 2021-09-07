غدًا الأربعاء: مفتتح شهر صفر 1443 هجري

اخر تحديث : 07/09/2021

شهر صفر

أعلن مفتي الجمهورية عثمان البطيخ في بلاغ له اليوم الثلاثاء، أنّ غدا الأربعاء 8 سبتمبر 2021 هو مفتتح شهر صفر 1443 هجري.


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