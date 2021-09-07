غدًا الأربعاء: مفتتح شهر صفر 1443 هجري

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غدًا: مفتتح شهر رجب 1441 هجري أعلن مفتي الجمهورية التونسية أن اليوم الاثنين 24 فيفري 2020، هو تمام الثلاثين من شهر جمادى ...

غدا الأربعاء: مفتتح شهر شعبان 1441 هجري أعلن مفتي الجمهورية التونسية في بلاغ له اليوم الثلاثاء، أن يوم غدٍ الأربعاء 25 مارس الجاري، ...

غدًا الأحد: مفتتح شهــر شعبان 1442 هجري أعلن مفتي الجمهوريــة التونسية عثمان البطيخ مساء اليوم السبت، أن غدًا الأحد 14 مارس 2021 ...

غدًا: مفتتح شهر جمادى الثانية 1440 هجري أعلن مفتي الجمهوريــة التونسية في بلاغ له صباح اليوم الثلاثاء، أن اليوم الثلاثاء 05 فيفري 20 ...