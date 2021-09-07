غدًا الأربعاء: مفتتح شهر صفر 1443 هجري

أعلن مفتي الجمهورية عثمان البطيخ في بلاغ له اليوم الثلاثاء، أنّ غدا الأربعاء 8 سبتمبر 2021 هو مفتتح شهر صفر 1443 هجري.
كلمات البحث :أربعاء;صفر
أعلن مفتي الجمهورية التونسية أن اليوم الاثنين 24 فيفري 2020، هو تمام الثلاثين من شهر جمادى ...
أعلن مفتي الجمهورية التونسية في بلاغ له اليوم الثلاثاء، أن يوم غدٍ الأربعاء 25 مارس الجاري، ...
أعلن مفتي الجمهوريــة التونسية عثمان البطيخ مساء اليوم السبت، أن غدًا الأحد 14 مارس 2021 ...
أعلن مفتي الجمهوريــة التونسية في بلاغ له صباح اليوم الثلاثاء، أن اليوم الثلاثاء 05 فيفري 20 ...
أعلن مفتي الجمهورية التونسية عثمان البطيخ مساء اليوم الخميس، أن يوم غـد الجمعة 27 ديسمبر 201 ...
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