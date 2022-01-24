غدًا: الأطباء في إضراب

أعلنت النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية تمسكها بتنفيذ إضراب يوم غدٍ الثلاثاء 25 جانفي 2022.

وأرجع الكاتب العام للنقابة نور الدين بن عبد الله في تصريح لإذاعة شمس أف أم، سبب الإضراب إلى عدم تفعيل عدة اتفاقيات من بينها صرف منحة الجوائح وترسيم عدة أطباء وخاصة منهم أطباء التبنيج.

وسيتم بموجب الإضراب إيقاف جميع الأنشطة الطبية وعدم التكفل إلاّ بالحالات الاستعجالية، وفق النقابة، التي دعت الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان إلى الاستعداد إلى المراحل النضالية القادمة.

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