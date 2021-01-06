غدًا: الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان في إضراب

يُنفذ يوم غدٍ الخميس 07 جانفي 2021، الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الاستشفائيين والجامعيين إضرابا عاما بكامل تراب الجمهورية، بدعوة من نقابة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الإستشفائيين والجامعيين.

ويأتي الإضراب احتجاجا على عدم تنفيذ سلطة الإشراف للاتفاق القطاعي الممضى يوم 6 أكتوبر 2020 .

ويتضمّن الاتفاق تفعيل صرف منحة العودة الجامعيّة للأطبّاء وأطبّاء الأسنان والصّيادلة الاستشفائيين الجامعيين وإصدار الأوامر المتعلّقة بتنظير أطبّاء الأسنان والصّيادلة الاسشفائيين الجامعيين بالأطبّاء الاستشفائيين الجامعيين والموافقة على إحداث منحة التّدريس والتّرفيع في منحة البحث والتأطير لفائدة سلك الاستشفائيين الجامعيين من أطبّاء وأطبّاء أسنان وصيادلة.

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