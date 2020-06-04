غدًا: الإمضاء على وثيقة الاستقرار والتضامن الحكومي

يتم يوم غدٍ الجمعة 6 جوان 2020، الإمضاء على وثيقة الاستقرار والتضامن الحكومي بحضور أعضاء الحكومة ورؤساء أحزاب وكتل ونواب الإئتلاف الحكومي وذلك بإشراف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، وذلك بداية من منتصف النهار، ببيت الحكمة بقرطاج.

وكشفت مصادر مطلعة مساء اليوم، أن حركة النهضة مازالت تتمسك بضرورة توسيع الحزام السياسي للحكومة وبتشريك حزب قلب تونس في الحكم من خلال ادخال تعديلات على تركيبة حكومة إلياس الفخفاخ.

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