غدًا الاثنين: إضراب عام بتطاوين

دعا أعضاء الهيئة الإدارية الجهوية للاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين خلال اجتماعهم اليوم الأحد، إلى شن إضراب عام بالجهة كامل يوم غدٍ الاثنين 22 جوان 2020 تنديدا بالتدخل الأمني وفض اعتصام الكامور بالقوة مع إيقاف عدد من المعتصمين والاعتداء على عدد آخر منهم.

وعبر المجتمعون عن رفضهم لاستعمال العنف المفرط وغير المبرر الذي طال المعتصمين والأهالي واللجوء إلى الحل الأمني لفض الاحتجاجات الاجتماعية وحملوا المسؤولية لكل من أعطى الأوامر بتنفيذ الخيار الأمني.

كما اعتبر الاتحاد الجهوي للشغل هذا الاعتداء استهدافا لمصداقية المنظمة وإجهاضا لدورها في ربط قنوات التواصل بين المعتصمين والحكومة ونجاحها في دفع الحكومة إلى اتخاذ قرار بعقد مجلس وزاري خاص بالجهة .

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