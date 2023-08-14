غدًا الثلاثاء: انطلاق التسجيل عن بعد لتلاميذ السنوات التحضيرية

تنطلق عملية التسجيل عن بعد للسنة الدراسية 2023 ـ 2024 بالنسبة إلى أطفال الأقسام التحضيرية (مواليد 2018) بالمدارس العمومية والخاصة وبرياض الأطفال والكتاتيب المتحصلة على رخص قانونية غدا الثلاثاء 15 أوت الجاري، وفق بلاغ مشترك أصدرته كل من وزارات التربية والأسرة والمرأة والطفولة والمسنين والشؤون الدينية اليوم الاثنين.

وأفاد البلاغ بأن عملية التسجيل تبدأ غدا الثلاثاء انطلاقا من من منتصف النهار لتتواصل إلى غاية يوم 5 سبتمبر القادم. وتتم عملية التسجيل على الرابط التالي: www.preparatoire.education.tn

وتضع وزارة التربية على الموقع نفسه، فيديوهات توضيحية ودليل استعمال لتيسير عملية التسجيل عن بعد

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