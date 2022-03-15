غدًا: تونس تترأس اجتماع الندوة الوزارية للفرنكوفونية بباريس

يُؤدي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج عثمان الجرندي يوم غدٍ الأربعاء 16 مارس 2022، زيارة عمل إلى باريس قصد ترؤس اجتماع الدورة 40 للندوة الوزارية للفرنكوفونية الذي سينعقد بمشاركة لويز موشيكيوابو Louise Mushikiwabo الأمينة العامة للفرنكوفونية وعدد هام من الوزراء وممثلي الدول بالمنظمة الدولية للفرنكوفونية.

وتترأس تونس اجتماعات الندوة الوزارية للفرنكوفونية باعتبار أن بلادنا ستستضيف القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية التي ستحتضنها جزيرة جربة في نوفمبر 2022.

وستتناول أشغال الندوة عديد الملفات ذات العلاقة بنشاط المنظمة الدولية للفرنكوفونية من بينها مناقشة مشروع النظام الموحّد للمؤسسات الفرنكوفونية ومتابعة تنفيذ قرارات القمة السابقة بأرمينيا والإعداد للقمة المقبلة بجربة، علاوة على تعزيز الديمقراطية والأمن ومكافحة المعلومات المضللة والمغلوطة بوسائل الإعلام وبالعالم الافتراضي.

وستكون للوزير بالمناسبة لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه قصد التباحث حول سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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