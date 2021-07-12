غدًا: الجزائر تُرسل طائرة محمّلة بـ 250 ألف جرعة تلقيح ومعدات طبية

جرت، ظهر اليوم الإثنين 12 جويلية 2021، محادثة هاتفية جمعت رئيس الجمهورية « قيس سعيّد » بـ « عبد المجيد تبوّن » رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تناولت، على وجه الخصوص، الأوضاع الصحّية في تونس.

وأفاد الرئيس عبد المجيد تبّون، بهذه المناسبة، بأن الجزائر ستعاضد جهود تونس في التصدّي لجائحة كوفيد-19، وسترسل، يوم غد الثلاثاء 13 جويلية 2021، طائرة محمّلة بــ 250 ألف جرعة من التلاقيح إلى جانب العديد من المعدات الطبية لمواجهة هذه الجائحة.

كما أعرب الرئيس عبد المجيد تبّون عن استعداد الجزائر للوقوف الدائم إلى جانب تونس ومدّها بتجهيزات طبية أخرى ان اقتضت الحاجة ذلك.

ومن جانبه، عبّر رئيس الدولة، بإسمه الخاص وبإسم الشعب التونسي، عن شكره وامتنانه لهذه المبادرة النبيلة في هذا الظرف الوبائي الدقيق والذي يؤكّد، مرّة أخرى، مدى عمق أواصر الأخوة الصادقة بين الشعبين الشقيقين.

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