غدًا الجمعة: إيقاف رحلات الإجلاء بصفة نهائية

أعلنت وزارة النقل واللوجستيك في بلاغ لها، أنه سيتم إيقاف رحلات الإجلاء بصفة نهائية يوم غدٍ الجمعة 20 مارس 2020 على الساعة 23 59 بالتوقيت المحلي.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسيير 62 رحلة منذ يوم 16 مارس 2020 تم خلالها إجلاء حوالي 4900 مسافر إلى تونس و6000 مسافر إلى الخارج .

وتم بهدف استكمال عملية الإجلاء في الاتجاهين قبل هذا الموعد، وبعد التنسيق مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية وشركات النقل الجوي، ضبط برنامج رحلات الإجلاء للفترة المتبقية .

وذكّرت وزارة النقل واللوجستيك مجددا أن رحلات الإجلاء إنطلاقا من المطارات التونسية مخصصة بصفة حصرية للمسافرين المقيمين بصفة دائمة بالخارج ، أما بالنسبة لرحلات إجلاء التونسيين العالقين بالخارج فهي مخصصة بصفة حصرية للتونسيين المقيمين بتونس ولا تشمل التونسيين المقيمين بالخارج، مع ضرورة استظهار المسافرين المعنيين بالوثائق المثبتة للإقامة عند التسجيل، مع العلم وأن المسافرين الحاملين لتذاكر العودة يتمتعون بالأولوية على متن هذه الرحلات.

ودعت وزارة النقل واللوجستيك المسافرين المعنيين بهذه الرحلات إلى الإتصال بشركات النقل الجوي لتأكيد حجوزاتهم.

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