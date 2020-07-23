غدًا الجمعة: الإعلان عن نتائج البكالوريا



إستقبل رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ اليوم الخميس 23 جويلية 2020، بقصر الحكومة بالقصبة وزير التربية محمد الحامدي الذي قدم له نتائج البكالوريا في دورتها الرئيسية التي سيشرع في الإعلان عنها غدا الجمعة.

وكان اللقاء مناسبة ثمّن خلالها رئيس الحكومة جهود كل إطارات وأعوان وزارة التربية وكل الاطراف المتدخلة في إنجاح الامتحانات الوطنية في ظل الظرف الاستثنائي الذي مرت به البلاد جراء تداعيات أزمة الكورونا.

كلمات البحث :البكالوريا;نتائج