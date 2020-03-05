غدًا الجمعة: رئيس الجمهورية يترأس مجلس الوزراء

يترأس رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم غد الجمعة، مجلس الوزراء، وسيتناول المجلس بالدرس أولويات الحكومة ومنها ملفات المالية العمومية والوضع الاجتماعي في البلاد وكذلك الوضع الطاقي والوضع الصحي وخاصة خطة تونس للتوقي من فيروس كورونا وكيفية التعامل مع هذا الوباء دون الدخول في حالة ارتباك.

ومثلت الملفات التي ستطرح على المجلس والوضع العام بالبلاد خاصة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي أهم محاور استقبال رئيس الدولة ظهر الخميس 5 مارس 2020 بقصر قرطاج، لرئيس الحكومة السيد إلياس الفخفاخ.

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