اليوم الخميس: إضراب حضوري بمستشفى القصاب بمنوبة

يُنفذ اليوم الخميس 22 جوان 2023، العاملون بمستشفى القصاب، إضرابا عاما.

ويأتي هذا التحرك احتجاجا على تعثر مسار المفاوضات وتنديدا بسياسة الممطالة والتلكؤ التي تعتمدها الإدارة العامة، وفق ما ورد بموقع الشعب نيوز التابع لاتحاد الشغل.

وكان الاتحاد الجهوي للشغل بمنوبة والجامعة العامة للصحة والنقابة الأساسية قد مكنوا الطرف الإداري من فترة زمنية لتدارس المطالب لكن تم تجاهلها، وفق نفس المصدر.

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