غدًا السبت: تونس تتسلّم مساعدات طبية من الإتحاد الإفريقي

تتسلم تونس غدا السبت 28 مارس 2020، مساعدات طبية من الإتحاد الإفريقي تتمثل في أقنعة لحماية الوجه ووسائل اختبار وبدلات واقية وذلك لمساعدة بلادنا في مقاومة تفشي جائحة كورونا.

وقد تم تمويل هذه المساعدات التي انتفعت بها كل الدول الإفريقية من قبل مؤسسة خاصة صينية.

وثمنت وزارة الشؤون الخارجية في بلاغ لها اليوم الجمعة، المجهودات التي تقوم بها الصين بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي من أجل حشد الدعم الدولي لتعزيز قدرات الدول الإفريقية في مواجهة هذه الجائحة العالمية، معربة عن بالغ شكرها وامتنانها لهذه المؤسسة الصينية وكذلك للحكومة الأثيوبية التي ساهمت في تأمين وصول هذه المساعدات الطبية الى بلادنا.

كما جددت تونس بهذه المناسبة دعوتها الى المجموعة الدولية من أجل مزيد التضامن والتكاتف لبلورة مقاربة عالمية لمجابهة هذا الوباء.

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية أن البعثات الدبلوماسية والقنصلية ستظل مجندة لمواصلة مساعيها وتحركاتها من أجل حشد الدعم الدولي والإقليمي لحصول بلادنا على المساعدات الطبية الضرورية لمواجهة تفشي هذا الوباء.

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