غدًا السبت: نزول جمرة الماء وخروج فصل الشتاء

يتزامن يوم غدٍ السبت 27 فيفري 2021، مع نزول جمرة الماء حسب التقويم الفلاحي وتدوم هذه الفترة يوما واحدا من كل عام.

ومن مميزات هذا اليوم أن ماء البحر والأودية والسدود والبحار يصبح دافئا وتزول منه البرودة تماما، وهذا اليوم هو انتقال من فصل الشتاء البارد إلى فصل الربيع نسبي البرودة و يكون طبيعيا يوم 28 فيفري من كل سنة.

وأكد المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي بأن الطقس سيكون خلال نهاية الأسبوع مستقرا وستكون الأنشطة البحرية على طول الشريط الشمالي والشرقي ممكنة، حيث تكون الرياح ضعيفة فمعتدلة ولا تفوق سرعتها 30 كلم/س .

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