غدًا: إلياس الفخفاخ يعقد ندوة صحفية

يعقد رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ يوم غدٍ الجمعة 31 جانفي 2020، انطلاقا من الساعة الحادية عشر صباحا بقصر دار الضيافة، ندوة صحفية لعرض مستجدّات تقدّم المشاورات حول الوثيقة المرجعية للبرنامج الحكومي .

يُشار إلى أن اجتماعات اللجان المشتركة للأحزاب والكتل المعنيّة انطلقت في التشاور منذ يوم الثلاثاء المنقضي بدار الضيافة بقرطاج، بخضوض تشكيل الحكومة القادمة التي كُلف بتشكيلها إلياس الفخفاخ.

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