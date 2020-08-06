غدًا: المشيشي يلتقي رؤساء الجمهورية ورؤساء الحكومات السابقين

يعقد رئيس الحكومة المكلف هشام مشيشي يوم غدٍ الجمعة 07 اوت 2020، بدار الضيافة بقرطاج بداية من الساعة العاشرة صباحا، لقاءات مع رؤساء الحكومات السابقين، وهم حمادي الجبالي وعلي العريض والحبيب الصيد ويوسف الشاهد.

ويعقد مشيشي بعد ظهر اليوم نفسه، لقاءين مع رئيسي الجمهورية السابقين، فؤاد المبزع ومحمد الناصر.

جدير بالذكر بأنه تم توجيه الدعوة أيضا إلى الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي إلا أن تواجده خارج حدود الوطن حال دون تلبيته الدعوة.

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