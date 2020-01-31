غدًا: المصادقة على وثيقة التعاقد الحكومي

أكد رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ خلال ندوة صحفية عقها اليوم الجمعة، أن جلسة ستُعقد على مستوى رؤساء الأحزاب بعد ظهر غدٍ السبت سيتم فيها المصادقة على وثيقة التعاقد الحكومي التي تم الإعلان عنها مؤخرا.

وبين الفخفاخ بأن الوثيقة جاءت من مشروعه للبلاد ومن رؤية واطلاع على مشروع المنظمات والأحزاب التي التقاها خلال مشاورات تشكيل الحكومة.

وأشار الفخفاخ إلى أن الحكومة ستضم كفاءات وقيادات سياسية من أجل مشروع وطني يخدم بناء تونس التي نحلم بها .

وسيتم خلال الأسبوع القادم انطلاق تشكيل الحكومة بالقاعدة الواسعة، مؤكدا أنه سيسعى كي تتكون الثقة بين الأحزاب عبر المشروع وليس عبر الاشخاص.

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