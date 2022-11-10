غدًا: المفوض الأوروبي للعدل في زيارة لتونس

يحلّ غدًا الجمعة 11 نوفمبر 2022، المفوض الأوروبي لشؤون العدل ديدييه رايندرز بتونس ليلتقي رئيس الجمهورية قيس سعيد بالإضافة لوزيرة العدل ليلى جفال والداخلية توفيق شرف الدين والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي.

كما سيلتقي ديدييه رايندرز مع منظمات المجتمع المدني.

وسيتم تناول عدة مواضيع خلال هذه الزيارة ، بما في ذلك على عملية الإصلاح الدستوري الانتخابي ، والتطورات الأخيرة ، والتحديات وآفاق إصلاح النظام القضائي ، والحقوق و سيادة القانون والعدالة، وحماية البيانات الشخصية بالإضافة إلى التعاون القضائي في الشؤون المدنية والجنائية بين الاتحاد الأوروبي وتونس.

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