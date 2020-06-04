غدًا: المكي يعقد ندوة صحفية حول سبل الحفاظ على النتائج الإيجابية في مجابهة كورونا

يعقد وزير الصحة عبد اللطيف المكي غدًا الجمعة 5 جوان 2020 على الساعة 11:00، ندوة صحفية بحضور أعضاء اللجنة العلمية لمتابعة انتشار فيروس كورونا حول السبل المثلى للحفاظ على النتائج الإيجابية المسجلة في مجابهة جائحة كوفيد-19 بعد انطلاق المرحلة الثالثة من الحجر الصحي الموجّه، وذلك بمقرّ وزارة الصحة .

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم، أنه بتاريخ 03 جوان 2020، تمّ إجراء 378 تحليلا مخبريا من بينها 07 تحاليل في إطار متابعة المرضى السابقين، وقد تم تسجيل 03 تحاليل إيجابية كلها لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس وصفر حالات إصابة جديدة.

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